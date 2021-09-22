UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ермак: покушение на Шефира - вызов Зеленскому

Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал сегодняшнее покушение на жизнь первого помощника главы страны Сергея Шефира. Глава ОП назвал это вызовом президенту и его команде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Андрея Ермака.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе", - отметил Ермак.

Ермак призвал Национальную полицию Украины принять все необходимые меры, чтобы расследовать дело и задержать нападавшего.

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", - добавил глава ОП.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что сегодня в Киеве неизвестный совершил покушение на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира.

В частности, РБК-Украина писало о том, что Национальная полиция рассматривает три основные версии нападения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президента