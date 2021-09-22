Ермак: покушение на Шефира - вызов Зеленскому

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе", - отметил Ермак.

Ермак призвал Национальную полицию Украины принять все необходимые меры, чтобы расследовать дело и задержать нападавшего.

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", - добавил глава ОП.