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Ермак: покушение на Шефира - вызов Зеленскому

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Киев, Среда 22 сентября 2021 15:41
Ермак: покушение на Шефира - вызов Зеленскому Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал сегодняшнее покушение на жизнь первого помощника главы страны Сергея Шефира. Глава ОП назвал это вызовом президенту и его команде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Андрея Ермака.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе", - отметил Ермак.

Ермак призвал Национальную полицию Украины принять все необходимые меры, чтобы расследовать дело и задержать нападавшего.

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", - добавил глава ОП.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что сегодня в Киеве неизвестный совершил покушение на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира.

В частности, РБК-Украина писало о том, что Национальная полиция рассматривает три основные версии нападения.

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Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента
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