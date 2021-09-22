Єрмак: замах на Шефіра - виклик Зеленському

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував сьогоднішній замах на життя першого помічника голови країни Сергія Шефіра. Голова ОП назвав це викликом президенту та його команді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Андрія Єрмака.

"Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками", - додав голова ОП.

"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом", - відзначив Єрмак.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні в Києві невідомив здійснив замах на життя першого заступника президента Сергія Шефіра.

Зокрема, РБК-Україна писало про те, що Національна поліція розглядає три основні версії нападу.