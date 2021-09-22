Єрмак: замах на Шефіра - виклик Зеленському
Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував сьогоднішній замах на життя першого помічника голови країни Сергія Шефіра. Голова ОП назвав це викликом президенту та його команді.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Андрія Єрмака.
"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом", - відзначив Єрмак.
Єрмак закликав Національну поліцію України вжити всі необхідні заходи, аби розслідувати справу та затримати нападника.
"Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками", - додав голова ОП.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні в Києві невідомив здійснив замах на життя першого заступника президента Сергія Шефіра.
Зокрема, РБК-Україна писало про те, що Національна поліція розглядає три основні версії нападу.