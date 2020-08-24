Ермак поедет на встречу советников "нормандской четверки", - Кравчук

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак будет принимать участие во встрече политических советников лидеров "нормандской четверки". Сейчас Ермак готовится к поездке в Париж.

Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, Ермак в роли советника президента по политическим вопросам поедет в Париж для того, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России в Берлине.

"Я думаю, что те шаги, которые мы сделали за последнее время, по решению вопросов "дороги к миру". Я думаю, что это неплохой такой задел и важное достижение для Ермака, который может приехать в Париж и сказать, что Украина делает все для мира", - заявил он.

Напомним, встреча советников "нормандской четверки" состоится на этой неделе в Париже; дату встречи подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, встреча министров иностранных дел в нормандском формате планируется в сентябре; в Германии назвали условие для ее проведения.