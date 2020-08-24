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Маас назвал условия встречи глав МИД "нормандской четверки" в сентябре

Киев, Понедельник 24 августа 2020 12:41
Маас назвал условия встречи глав МИД "нормандской четверки" в сентябре
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Встреча будет зависеть от реализации договоренностей парижского саммита

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал условия для встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в сентябре. Для этого необходимо реализовать решения, достигнутые на нормандской встрече в Париже.

Об этом сказал Маас во время совместной пре-конференции с главой украинского МИД во время визита в Киев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Для того, чтобы мы встретились в нормандской формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо говорить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже. Это касается и перемирия, и обустройства дополнительных пунктов переходов. Мы договорились о многих проектах, которые необходимо реализовывать. Есть также ряд экономических и социальных тем", - сказал Маас.

Он добавил, что если сторонам удастся реализовать прошлые договоренности, тогда будет возможность обсудить и политические вопросы, среди которых формула Штайнмайера, проведение выборов на Донбассе и каким образом пройдет передача полномочий на границе.

"Эти вещи должны обсуждаться в нормандском формате", - отметил Маас.

Напомним, 28 августа должна состояться встреча советников "нормандской четверки", при этом в Украине считают, что есть все предпосылки для проведения встречи в полном составе с представителем России.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что судьба нормандской встречи зависит от России.

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