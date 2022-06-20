Ермак о пленных защитниках "Азовстали": живы, но условия их содержания неизвестны
Захваченные в плен россиянами защитники мариупольской "Азовстали" живы. Однако в каких условиях их содержат пока неизвестно.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию LB.
"Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы", - заявил он.
По его словам, сейчас Главное управление разведки постоянно держит на контроле вопрос защитников "Азовстали".
"С некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - добавил Ермак.
Он подчеркнул, что освобождение военных из российского плена является главной задачей для властей, а также ГУР.
Напомним, российские СМИ сообщили, что пленных командиров "Азова" вывезли с оккупированного Донбасса на территорию России, хотя именно представители так называемой "Донецкой народной республики" угрожали провести "международный трибунал".
До этого в Государственной думе РФ предлагали запретить обмен пленных бойцов "Азова".
Бойцы "Азова" более двух месяцев держали оборону Мариуполя и позиций на заводе "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в российский плен после команды из Киева сохранить личный состав.