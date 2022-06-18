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Пленных командиров "Азова" вывезли в Россию, - росСМИ

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Москва, Суббота 18 июня 2022 21:35
Пленных командиров "Азова" вывезли в Россию, - росСМИ Фото: заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (will-live.com)
Автор: Артем Горовенко

Пленных командиров полка "Азов" вывезли с оккупированного Донбасса на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что командиров "Азова", которые сложили оружие в Мариуполе, этапировали на российскую территорию якобы для "следственных действий".

При этом российские СМИ не называют имена тех, кого вывезли. Отметим, из руководства подразделения в российском плену находятся командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар.

Напомним, украинские бойцы "Азова" сложили оружие в середине мая после почти трех месяцев удерживания позиций в Мариуполе и на "Азовстали". Оккупационные власти на Донбассе обвиняют их в якобы военных преступлениях и хотят провести над ними "международный трибунал".

При этом в российской Госдуме заявляли, что могут заблокировать обмен пленных бойцов "Азова".

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