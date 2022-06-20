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Єрмак про полонених захисників "Азовсталі": живі, але умови їх утримання невідомі

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Київ, Понеділок 20 червня 2022 10:52
Єрмак про полонених захисників "Азовсталі": живі, але умови їх утримання невідомі Фото: керівник офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Захоплені в полон росіянами захисники Маріупольської "Азовсталі" живі. Однак в яких умовах їх утримують поки невідомо.

Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LB.

"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, то це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких умовах, ми поки не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі", - заявив він.

За його словами, зараз головне управління розвідки постійно тримає на контролі питання захисників "Азовсталі".

"З деякими з них є зв'язок, і процес по їх звільненню не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюся, що він увійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв в Україну", - додав Єрмак.

Він підкреслив, що звільнення військових з російського полону є головним завданням для влади, а також ГУР.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що полонених командирів "Азова" вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії, хоча саме представники так званої "Донецької народної республіки "погрожували провести"міжнародний трибунал".

До цього в Державній Думі РФ пропонували заборонити обмін полонених бійців "Азова".

Бійці " Азова "більше двох місяців тримали оборону Маріуполя і позицій на заводі"Азовсталь". Склали зброю і здалися в російський полон після команди з Києва зберегти особовий склад.

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Андрій Єрмак Азовсталь Війна Росії проти України
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