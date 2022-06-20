Єрмак про полонених захисників "Азовсталі": живі, але умови їх утримання невідомі

Захоплені в полон росіянами захисники Маріупольської "Азовсталі" живі. Однак в яких умовах їх утримують поки невідомо.

Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню LB .

"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, то це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких умовах, ми поки не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі", - заявив він.

За його словами, зараз головне управління розвідки постійно тримає на контролі питання захисників "Азовсталі".

"З деякими з них є зв'язок, і процес по їх звільненню не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюся, що він увійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв в Україну", - додав Єрмак.

Він підкреслив, що звільнення військових з російського полону є головним завданням для влади, а також ГУР.