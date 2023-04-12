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Єрмак після відео страти військового: Росії не має бути в Радбезі ООН. Це абсурд

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Перебування країни-агресора Росія у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як світ дізнався про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росії не має бути в Радбезі ООН. Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", - написав він.

Страта українського військовополоненого

У мережі з'явилось відео жорстокої страти росіянами українського захисника, на якому вони відрізали йому голову. СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського бійця.

На відео вже відреагував президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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