Єрмак: перша тематична конференція після саміту миру пройде онлайн у серпні

Перша тематична конференція, присвячена третьому пункту формули миру "Енергетична безпека", відбудеться у серпні в онлайн-форматі.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Єрмака, було проведено засідання робочої групи щодо реалізації пункту формули миру "Енергетична безпека".

"Я повідомив, що за результатами саміту миру відбудуться тематичні конференції, присвячені окремим блокам формули миру. Вони будуть спрямовані на розробку та погодження компонентів загального мирного плану", - написав Єрмак.

Він зауважив, що перша така конференція буде присвячена третьому пункту формули миру "Енергетична безпека", і відбудеться цьогоріч у серпні в онлайн-форматі.

Саміт миру

На початку червня у Швейцарії відбувся перший саміт миру на якому були присутні представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. Частина присутніх пізніше підписала спільне комюніке.

Детальніше про те, чи Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також президент Володимир Зеленський розповів, що наступний саміт миру планується провести до кінця 2024 року.Більш детально про плани Києва - у за посиланням.

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