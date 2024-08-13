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Ермак: первая тематическая конференция после саммита мира пройдет онлайн в августе

Вторник 13 августа 2024 20:05
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Ермак: первая тематическая конференция после саммита мира пройдет онлайн в августе Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Первая тематическая конференция, посвященная третьему пункту формулы мира "Энергетическая безопасность", состоится в августе онлайн-формате.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Ермака, было проведено заседание рабочей группы по реализации пункта формулы мира "Энергетическая безопасность".

"Я сообщил, что по результатам саммита мира состоятся тематические конференции, посвященные отдельным блокам формулы мира. Они будут направлены на разработку и согласование компонентов всеобщего мирного плана", - написал Ермак.

Он отметил, что первая такая конференция будет посвящена третьему пункту формулы мира "Энергетическая безопасность", и состоится в августе этого года в онлайн-формате.

Саммит мира

В начале июня в Швейцарии состоялся первый саммит мира, на котором присутствовали представители более чем 100 стран и международных организаций. Часть собравшихся позже подписала совместное коммюнике.

Детальнее о том, смогла ли Украина достичь на саммите мира, а что у нее не получилось -читайте в материале РБК-Украина.

Также президент Владимир Зеленский рассказал, что следующий саммит мира планируется провести до конца 2024 года. Более подробно о планах Киева – по ссылке.

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Саммит мира Андрей Ермак
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