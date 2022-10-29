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Єрмак: перемога України - єдиний спосіб уникнути російської агресії щодо інших країн

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Субота 29 жовтня 2022 18:26
Єрмак: перемога України - єдиний спосіб уникнути російської агресії щодо інших країн Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію та збільшити обсяги допомоги Україні, бо лише поразка агресора унеможливить розв’язання подібних воєн щодо інших країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака під час онлайн-участі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса.

"В інтересах усього світу - мінімізувати російську загрозу, наскільки це можливо. Адже Україна - не єдина мета російської агресії. Ця агресія спрямована проти всієї частини світу, яка звикла жити вільно, комфортно та мирно. Росія стерла межу між миром і війною. Росія використала як зброю все - від власних діаспор до засобів масової інформації", - сказав Єрмак.

За його словами, штучні кризи також є частиною зусиль Росії у війні проти всього вільного світу.

"Шантаж Кремля - як ядерний, так і техногенний - є черговою спробою отримати те, чого він хоче, через переговори. Відповідь демократичного світу має бути жорсткою. І він має цілковито підтримувати Україну", - додав керівник ОП.

Раніше повідомлялося, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у Росії залишилося 124 ракети для "Іскандерів", 272 "Калібра" та 213 ракет типу Х-101 та Х-555.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із запасу, який був до лютого.

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