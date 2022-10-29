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Ермак: победа Украины - единственный способ избежать российской агрессии в отношении других стран

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Суббота 29 октября 2022 18:26
Ермак: победа Украины - единственный способ избежать российской агрессии в отношении других стран Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию и увеличить объемы помощи Украине, потому что только поражение агрессора исключит возможность решения подобных войн в отношении других стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака во время онлайн-участия в круглом столе, организованном американским Институтом Брукингса.

"В интересах всего мира - минимизировать российскую угрозу, насколько это возможно. Ведь Украина - не единственная цель российской агрессии. Эта агрессия направлена против всей части мира, привыкшей жить свободно, комфортно и мирно. Россия стерла границу между миром и войной. Россия использовала как оружие все - от собственных диаспор до средств массовой информации", - сказал Ермак.

По его словам, искусственные кризисы также являются частью усилий России в войне против всего свободного мира.

"Шантаж Кремля - как ядерный, так и техногенный - является очередной попыткой получить то, чего он хочет через переговоры. Ответ демократического мира должен быть жестким. И он должен полностью поддерживать Украину", - добавил руководитель ОП.

Ранее сообщалось, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в России осталось 124 ракеты для "Искандеров", 272 "Калибра" и 213 ракет типа Х-101 и Х-555.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет по запасу, который был до февраля.

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