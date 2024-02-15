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Єрмак переговорив з радником Байдена: обговорили підтримку України

Україна, Четвер 15 лютого 2024 19:25
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Єрмак переговорив з радником Байдена: обговорили підтримку України Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником американського президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента та заяву керівника ОП.

Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони України.

Особливо він наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО, адже Росія продовжує завдавати терористичних ударів ракетами та дронами по українських містах та кричній інфраструктурі.

Керівник ОП висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США також підтримає голосуванням надання підтримки Україні, чим укотре продемонструє світове лідерство Америки в захисті свободи та демократії.

"Подякував обом палатам Конгресу, адміністрації президента США та всім американцям, хто підтримує українців у боротьбі за незалежність", - додав Єрмак.

Допомога від США

13 лютого Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями та демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.

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