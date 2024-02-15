Ермак переговорил с советником Байдена: обсудили поддержку Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента и заявление руководителя ОП.

Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте и насущных потребностях Сил обороны Украины.

Особенно он отметил необходимость дальнейшего усиления наших систем ПВО, ведь Россия продолжает наносить террористические удары ракетами и дронами по украинским городам и критической инфраструктуре.

Руководитель ОП выразил надежду, что Палата представителей Конгресса США также поддержит голосованием оказание поддержки Украине, чем в очередной раз продемонстрирует мировое лидерство Америки в защите свободы и демократии.

"Поблагодарил обе палаты Конгресса, администрацию президента США и всех американцев, кто поддерживает украинцев в борьбе за независимость", - добавил Ермак.

Помощь от США

13 февраля Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд. долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Для того, чтобы поддержавший Сенат законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.

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