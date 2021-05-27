Ермак о переговорах по Донбассу: мы не остановимся, потому что нет другой альтернативы

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе и ход работы миссии ОБСЕ в Украине.
Ермак отметил, что Украина пока не смогла согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня.
"Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли", - заявил он.
Кроме того, Ермак сообщил, что украинская сторона акцентирует внимание на проблемах на Донбассе, в частности, в препятствовании боевиков в работе миссии ОБСЕ, во время переговоров на всех международных площадках.
Он добавил, что возможности решения проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.
"Мы не остановимся, у нас нет другой альтернативы, и мы должны прекратить эту войну и вернуть наши территории. Даже если необходимо будет сделать тысячу попыток и только одна из них получит шанс достичь результата", - добавил руководитель Офиса президента.
Напомним, сегодня на Донбассе от выстрела снайпера пророссийских боевиков погиб украинский военный.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку решать вопросы переноса минской площадки.