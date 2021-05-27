RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Єрмак про переговори щодо Донбасу: ми не зупинимося, тому що немає іншої альтернативи

Автор: РБК-Україна

Керівник офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з генсеком ОБСЄ Хельгою Марією Шмід. В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі і хід роботи місії ОБСЄ в Україні.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Єрмак зазначив, що Україна поки не змогла узгодити спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню.

"Хочу вас запевнити, що Україна не зупиниться ні на хвилину в продовженні роботи, оскільки це стосується життя наших людей і безпеки нашої землі", - заявив він.

Крім того, Єрмак повідомив, що українська сторона акцентує увагу на проблемах на Донбасі, зокрема, в перешкоджанні бойовиків в роботі місії ОБСЄ, під час переговорів на всіх міжнародних майданчиках.

Він додав, що можливості вирішення проблем зростуть при дотриманні режиму припинення вогню.

"Ми не зупинимося, у нас немає іншої альтернативи, і ми повинні припинити цю війну і повернути наші території. Навіть якщо необхідно буде зробити тисячу спроб і тільки одна з них отримає шанс досягти результату", - додав керівник офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі від пострілу снайпера проросійських бойовиків загинув український військовий.

Раніше повідомлялося, що глава української делегації Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ по Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не Кравчуку вирішувати питання перенесення Мінського майданчика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Андрій ЄрмакДонбас