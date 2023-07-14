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Єрмак оцінив рішення саміту НАТО: хотіли більшого, але це був максимум

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П'ятниця 14 липня 2023 17:02
Єрмак оцінив рішення саміту НАТО: хотіли більшого, але це був максимум Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Українська сторона не приховує, що хотіла більшого від саміту НАТО у Вільнюсі. Напередодні зустрічі вона продовжувала добиватись правок у фінальній редакції тексту рішення та комюніке.

Про це на зустрічі з журналістами розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у рішенні саміту є успішні позиції для України. Зокрема, це виключення ПДЧ (Плану дій щодо членства) для України та згадка про запрошення.

"Ми не приховуємо, що хотіли більшого. Але це було те, що максимально можна було отримати", - сказав він.

Голова ОП також заперечив, що публікація в Twitter президента України Володимира Зеленського, в якій він критикує НАТО за відсутність запрошення і часових рамок для членства України в Альянсі, - це спроба тиску на партнерів.

"У цьому твіті він описав свої сподівання та те, що він хоче побачити. І про це він відкрито говорив і під час зустрічі з партнерами. Це була чітка артикуляція наших очікувань. Ми ставили найвищу планку", - сказав він.

Єрмак також уточнив, що жодного напруження між партнерами після цього та загалом на саміті НАТО не виникло.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу. При цьому на ньому узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в НАТО.

Зокрема, зазначено, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови.

При цьому голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за 48 годин до початку саміту в комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

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НАТО Андрій Єрмак Офіс президента
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