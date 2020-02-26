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Ермак в Офисе президента продолжает заниматься минским вопросом, - Пристайко

Новости » Политика     26.02.2020 - 12:22
Ермак в Офисе президента продолжает заниматься минским вопросом, - Пристайко
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак занимается минскими переговорами совместно с МИД

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак продолжает заниматься минским вопросом и переговорами. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что Офис президента работает над минскими встречами совместно с МИД Украины.

"Господин Ермак занимается вопросом минских переговоров, хотя мы тоже помогаем ему в этом процессе", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские соглашения, которые исчерпали себя. По его словам, некоторые пункты договоренностей уже невозможно выполнить.

Кроме того, глава МИД Украины подтвердил работу над новой редакцией минских соглашений, несмотря на то, что Россия публично выступает против изменений.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсуждали минские соглашения, однако пресс-секретарь Путина отказался раскрывать подробности переговоров.

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Новости Украины минские соглашенияВадим ПристайкоАндрей Ермак
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