Єрмак в Офісі президента продовжує займатися мінським питанням, - Пристайко

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак займається мінськими переговорами спільно з МЗС

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак продовжує займатися мінським питанням і переговорами. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Офіс президента працює над мінськими зустрічами спільно з МЗС України.

"Пан Єрмак займається питанням мінських переговорів, хоча ми теж допомагаємо йому в цьому процесі", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що війна на Донбасі вказує на необхідність внесення змін до мінських угод, які вичерпали себе. За його словами, деякі пункти домовленостей вже неможливо виконати.

Крім того, глава МЗС України підтвердив роботу над новою редакцією мінських угод, попри те, що Росія публічно виступає проти змін.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський і російський президент Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорювали мінські угоди, проте прес-секретар Путіна відмовився розкривати подробиці переговорів.