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Єрмак пояснив, чому важливо закінчити війну з Росією до зими

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Київ, Середа 20 липня 2022 01:40
Єрмак пояснив, чому важливо закінчити війну з Росією до зими Фото: глава офісу Президента Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, так як російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.

Про це заявив глава офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

"Для нас дуже важливо не входити в зиму. Після зими, коли росіяни матимуть більше часу окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас в це тягнуть. Для нас дуже важливо не дати їм таку можливість", - підкреслив керівник офісу Президента.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що збільшення обсягів видобутку нафти в Саудівській Аравії знизить світові ціни, а також зможе зменшити доходи Росії.

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