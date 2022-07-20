Єрмак пояснив, чому важливо закінчити війну з Росією до зими

Для України дуже важливо закінчити війну до холодів і не входити з нею в зиму, так як російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.

Про це заявив глава офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

"Для нас дуже важливо не входити в зиму. Після зими, коли росіяни матимуть більше часу окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас в це тягнуть. Для нас дуже важливо не дати їм таку можливість", - підкреслив керівник офісу Президента.