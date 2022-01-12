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Ермак обсудил с советником Байдена работу "нормандской четверки"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они отметили важность продолжения переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном", - написал глава ОП.

По его словам, в ходе беседы обсуждалась ситуация с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации.

"Отметили важность продолжения работы формата "нормандской четверки", - добавил Ермак.

Напомним, встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств может состояться в ближайшее время. С момента последних переговоров в этом формате прошло более двух лет.

Подробно о предстоящих переговорах и истории нормандского формата - в материале РБК-Украина.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате.

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакНормандская четверка