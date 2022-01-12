Єрмак обговорив з радником Байдена роботу "нормандської четвірки"

Глава офісу президента Андрій Єрмак і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорили ситуацію навколо України. Вони відзначили важливість продовження переговорів у нормандському форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.
"Продовжили регулярний діалог з Джейком Салліваном", - написав глава ОП.
За його словами, в ході бесіди обговорювалася ситуація з безпекою навколо України і подальші кроки по її деескалації.
"Відзначили важливість продовження роботи формату "нормандської четвірки", - додав Єрмак.
Нагадаємо, зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав держав може відбутися найближчим часом. З моменту останніх переговорів у цьому форматі пройшло понад двоє років.
Докладно про майбутні переговори та історію нормандського формату - у матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі.