Послы G7 поприветствовали принятие закона о банках

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Послы стран G7 надеяться, что закон будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей

Послы стран "Большой семерки", в которую входят Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония, поприветствовали принятие Верховной радой закона о банках. Об этом говорится в сообщении Группы поддержки послов G7 в Украине в Twitter.

Сообщается, что послы стран G7 надеяться, что закон будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей.

"Послы стран G7 поздравляют Верховную раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - говорится в сообщении.

Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 13, 2020

Напомним, 13 мая Рада во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Документ поддержали 270 парламентариев.

Позже президент Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона народными депутатами.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне. По его словам, переговоры ведутся на уровне президента и премьера, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.