Зеленский отреагировал на принятие "антиколомоского" закона

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Уже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу.