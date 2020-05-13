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Зеленский отреагировал на принятие "антиколомоского" закона

Новости » Политика     13.05.2020 - 16:45
Зеленский отреагировал на принятие "антиколомоского" закона
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

МВФ при условии принятия законов о земли и банках выделит Украине 5 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие народными депутатами Верховной рады закона о банках дало зеленый свет для получения Украиной финансовой поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня состоялось заседание Верховной рады. Я благодарю каждого народного депутата. Несмотря на все сплетни и обвинения, на всю грязь и давление, вы поддержали много страдательный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США", - заявил президент.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю. Крім того, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд і тиск, депутати ухвалили багатостраждальний «банківський закон». Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США. Ну і про найголовніше. Уже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності. Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Будь ласка, будьте відповідальними – залишайтеся вдома, носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтеся заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу.

Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 13 травня 2020 р.

Напомним, 13 мая Рада во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Документ поддержали 270 парламентариев.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне. По его словам, переговоры ведутся на уровне президента и премьера, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Кроме того, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д.

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийбанки
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