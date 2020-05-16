Єрмак обговорив з послами G7 продовження співпраці з МВФ 

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Украина)

За словами Єрмака, Україна виконала усі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з МВФ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Єрмак зазначив, що Україна виконала усі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з МВФ.

"Нарешті Верховна рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І на сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладання нової програми з МВФ", - сказав він, зазначивши, що були виконані умови до повної, а не до скороченої програми.

Єрмак також подякував дипломатичним представникам G7 та ЄС за сприяння і підтримку, які відчувала українська влада протягом роботи над цим законом.

Нагадаємо, 13 травня Верховна рада остаточно схвалила законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", необхідний для співпраці з МВФ.

В той же день посли країн "Великої сімки", в яку входять Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія, привітали ухвалення Верховною радою закону про банки.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту №2571-д.

Автор: Олександра Діденко