Війна в Україні

Єрмак про обстріли РФ енергетики України: без відповіді не залишаться

Середа 01 жовтня 2025 21:46
Єрмак про обстріли РФ енергетики України: без відповіді не залишаться Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти обстрілюють українську енергетику. Без відповіді такі дії не залишаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме", - зазначив Єрмак.

За його словами, важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим російського диктатора Володимира Путіна, зробили все, аби Росія припинила війну. І застосували всі наявні для цього інструменти.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.

Внаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через удар росіян по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.

Окрім того, у Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.

Андрій Єрмак Офіс президента Війна в Україні
Новини
