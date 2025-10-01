Єрмак про обстріли РФ енергетики України: без відповіді не залишаться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Росіяни обстрілюють нашу енергетику і створюють загрози не тільки для України, але і для безпеки Європи. Без відповіді такі дії не залишаться. Україна відповіла і відповідатиме", - зазначив Єрмак.

За його словами, важливо, щоб країни, які мають вплив на неадекватний режим російського диктатора Володимира Путіна, зробили все, аби Росія припинила війну. І застосували всі наявні для цього інструменти.