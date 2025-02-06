Єрмак обговорив з сенатором Гремом налагодження діалогу з адміністрацією Трампа

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з сенатором від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки (США) Ліндсі Гремом налагодження діалогу з новою адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

"Під час телефонної розмови із сенатором від Республіканської партії США Ліндсі Гремом говорили про налагодження конструктивного діалогу з новою адміністрацією Президента Сполучених Штатів", - написав Єрмак.

Він додав, що робота в цьому напрямку наразі просувається активно.

Підтримка України з боку США

Від початку повномасштабної війни США надали Україні значну підтримку. Ця допомога включає постачання сучасного озброєння, такого як системи HIMARS, протитанкові комплекси Javelin та зенітно-ракетні комплекси Patriot, а також надання розвідувальних даних і навчання українських військових. Крім того, США виділили значні фінансові ресурси для підтримки української економіки та надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни.

У листопаді 2024 року Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, повернувшись до Білого дому після чотирирічної перерви. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко завершити війну в Україні, заявляючи, що зможе досягти миру протягом 24 годин. Однак деталі його плану залишаються невідомими.

Цього тижня стало також відомо, що Штати відновили постачання зброї Україні на вихідних.

Зокрема днями Трамп заявив, що його країна може продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали.