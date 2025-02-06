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Ермак обсудил с сенатором Грэмом налаживание диалога с администрацией Трампа

Четверг 06 февраля 2025 14:43
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Ермак обсудил с сенатором Грэмом налаживание диалога с администрацией Трампа Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с сенатором от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки (США) Линдси Грэмом налаживание диалога с новой администрацией Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.

"Во время телефонного разговора с сенатором от Республиканской партии США Линдси Грэмом говорили о налаживании конструктивного диалога с новой администрацией Президента Соединенных Штатов", - написал Ермак.

Он добавил, что работа в этом направлении сейчас продвигается активно.

Поддержка Украины со стороны США

С начала полномасштабной войны США оказали Украине значительную поддержку. Эта помощь включает поставки современного вооружения, такого как системы HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также предоставление разведывательных данных и обучение украинских военных. Кроме того, США выделили значительные финансовые ресурсы для поддержки украинской экономики и оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны.

В ноябре 2024 года Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, вернувшись в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Во время предвыборной кампании Трамп обещал быстро завершить войну в Украине, заявляя, что сможет достичь мира в течение 24 часов. Однако детали его плана остаются неизвестными.

На этой неделе стало также известно, что Штаты возобновили поставки оружия Украине на выходных.

В частности на днях Трамп заявил, что его страна может продолжать помощь Украине в обмен на украинские редкоземельные металлы.

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