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Єрмак обговорив з радником прем’єра Британії продовження двосторонньої співпраці

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Андрія Єрмака.

"Провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Обговорили продовження двосторонньої співпраці. Подякував британському народу за значну оборонну підтримку України", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що надання танків цілком може бути частиною наступного етапу поставок зброї Україні.

Днями ми писали, що під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією.

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ВеликобританіяАндрій ЄрмакДопомога Україні