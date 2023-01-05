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Ермак обсудил с советником премьера Британии продолжение двустороннего сотрудничества

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Андрея Ермака.

"Провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Обсудили продолжение двустороннего сотрудничества. Поблагодарил британский народ за значительную оборонную поддержку Украины", - написал Ермак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что предоставление танков вполне может быть частью следующего этапа поставок оружия Украине.

На днях мы писали, что во время общения премьер-министра Британии Риши Сунака и президента Украины Владимира Зеленского, глава британского правительства пообещал дополнительные поставки помощи Украине для борьбы с Россией.

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