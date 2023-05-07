Єрмак обговорив з радником Байдена фронт та потреби ЗСУ

Єрмак розповів Саллівану про перебіг подій на фронті, підготовку українських військових до звільнення територій від російських окупантів. Також політики обговорили нагальні потреби ЗСУ та військову допомогу.

Крім того, серед тем розмови була українська формула миру, запропонована президентом.

Глава ОП подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вступ України до НАТО буде найкращим способом для завершення війни.

Також нещодавно Єрмак зазначив, що союзники нададуть Україні військові пакети, які необхідні для контрнаступу.

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