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Єрмак обговорив з радником Байдена фронт та потреби ЗСУ

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили ситуацію на фронті та військові потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Єрмак розповів Саллівану про перебіг подій на фронті, підготовку українських військових до звільнення територій від російських окупантів. Також політики обговорили нагальні потреби ЗСУ та військову допомогу.

Крім того, серед тем розмови була українська формула миру, запропонована президентом.

Глава ОП подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України.

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вступ України до НАТО буде найкращим способом для завершення війни.

Також нещодавно Єрмак зазначив, що союзники нададуть Україні військові пакети, які необхідні для контрнаступу.

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