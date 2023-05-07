RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак обсудил с советником Байдена фронт и потребности ВСУ

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили ситуацию на фронте и военные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Ермак рассказал Салливану о событиях на фронте, подготовке украинских военных к освобождению территорий от российских оккупантов. Также политики обсудили срочные нужды ВСУ и военную помощь.

Кроме того, среди тем разговора была украинская формула мира, предложенная президентом.

Глава ОП поблагодарил американский народу, президента, его команду и Конгресс США за всестороннюю поддержку Украины.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что вступление Украины в НАТО будет лучшим способом завершения войны.

Также недавно Ермак отметил, что союзники предоставят Украине военные пакеты, необходимые для контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакОфис президентаВоенная помощьВойна в Украине