Єрмак обговорив з послом США в Україні підсумки саміту G7 та дозвіл бити по РФ

Співпраця України зі США

Нагадаємо, в п'ятницю, 21 червня, до Києва з офіційним візитом прибув заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс. Він має підтвердити підтримку України з боку США в її боротьбі з російською агресією.

Сполучені Штати дозволяють Збройним силам України завдавали ударів по глибокому тилу Російської Федерації. У Держдепартаменті зазначили, що "це питання здорового глузду".

Раніше Вашингтон дозволив обстрілювати з американської зброї територію РФ виключно на кордоні Харківської та Бєлгородської областей для захисту від керованих авіабомб прикордонних населених пунктів та міста Харкова. При цьому Силам оборони заборонили використовувати балістичні ракети ATACMS.

Минулого тижня під час саміту лідери G7 погодили надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів за рахунок доходів від заморожених на Заході російських активів.

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