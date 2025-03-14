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Єрмак обговорив переговори України та США з радниками Північної Європи та Балтії

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радниками країн Північної Європи та Балтії результати переговорів України та США. Важливі питання миру та безпеки стали основними темами зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП.

"Провів важливу відеозустріч із радниками з питань національної безпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів української та американської делегацій у Джидді щодо відновлення справедливого й сталого миру", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП подякував українським партнерам за підтримку та скоординовані кроки на шляху до справедливого миру. 

"Україна залишається непохитною: безпекові гарантії для нашої держави - ключ до стабільності в Європі та ефективного стримування агресора. Дякую за військову допомогу, яка посилює не лише Україну, а й нашу спільну безпеку. Розраховуємо на її подальше розширення", - зауважив він.

Пропозиція про припинення вогню

Нагадаємо, у Саудівській Аравії днями відбулись перемовини, на яких українська та американська делегації досягли низки домовленостей. Зокрема Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

А вчора, 13 березня, до Росії прибула американська делегація, яка хотіла обговорити режим тиші з ворогом. Однак помічник російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Росія не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.

Варто зауважити, що сам російський диктатор заявив, що він, зокрема, побоюється, що Україна за 30 днів зможе мобілізувати нових людей і отримати нову зброю від Заходу.

Також він не хоче припиняти вогонь, бо українські військові нібито оточені в Курській області.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти України