Ермак обсудил переговоры Украины и США с советниками Северной Европы и Балтии

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советниками стран Северной Европы и Балтии результаты переговоров Украины и США. Важные вопросы мира и безопасности стали основными темами встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП.
"Провел важную видеовстречу с советниками по вопросам национальной безопасности и дипломатическими советниками лидеров стран Северной Европы и Балтии. Обсудили результаты переговоров украинской и американской делегаций в Джидде по восстановлению справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул Ермак.
Руководитель ОП поблагодарил украинских партнеров за поддержку и скоординированные шаги на пути к справедливому миру.
"Украина остается непоколебимой: гарантии безопасности для нашего государства - ключ к стабильности в Европе и эффективному сдерживанию агрессора. Спасибо за военную помощь, которая усиливает не только Украину, но и нашу общую безопасность. Рассчитываем на ее дальнейшее расширение", - отметил он.
Напомним, в Саудовской Аравии на днях состоялись переговоры, на которых украинская и американская делегации достигли ряда договоренностей. В частности Вашингтон предложил введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал это предложение.
А вчера, 13 марта, в Россию прибыла американская делегация, которая хотела обсудить режим тишины с врагом. Однако помощник российского диктатора Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Россия не заинтересована во временных перемириях с Украиной.
Стоит заметить, что сам российский диктатор заявил, что он, в частности, опасается, что Украина за 30 дней сможет мобилизовать новых людей и получить новое оружие от Запада.
Также он не хочет прекращать огонь, потому что украинские военные якобы окружены в Курской области.
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