Єрмак обговорив з німецькою делегацією підготовку до Конференції з відновлення України

Керівник Офісу президент України Андрій Єрмак провів зустріч з німецькою делегацією, під час якої сторони обговорили, зокрема, підготовку до Конференції з відновлення України, що має відбутися у столиці ФРН Берліні в червні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал українського чиновника.

Німецьку делегацію на зустрічі очолювали державний секретар міністерства закордонних справ Томас Баґґер та державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку, представник ФРН у Координаційній платформі донорів для відновлення України Йохен Фласбарт.

За словами Єрмака, під час бесіди він відзначив високий рівень співпраці між Україною та Німеччиною, та висловив вдячність канцлеру ФРН Олафу Шольцу, президенту Франку Вальтеру Штайнмаєру та "всьому німецькому народу за потужну всебічну допомогу Україні в протидії повномасштабній російській агресії".

"Важливою темою обговорення стала підготовка до Конференції з відновлення України, що має відбутися в Берліні в червні", - йдеться в повідомленні.

Також Єрмак подякував Німеччині за співорганізацію даного заходу, й "акцентував, що за його підсумками мають бути досягнуті конкретні результати".

Конференції з відновлення України

Нагадаємо, Україна провела вже низку міжнародних Конференцій, щоб залучити інвестиції для відновлення країни після загарбницької війни, яку розв'язала Росія.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз ще у 2022 році пообіцяв допомогти з післявоєнним відновленням України. При цьому інші партнери Києва також не відмовляються допомогти окремим містам і регіонам.

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації. Також повідомлялося, що Україна отримала нові домовленості щодо поновлення від союзників.

У вересні 2023 року міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила проте, що наступна Конференція з повоєнної відбудови України у 2024 році пройде в німецькій столиці Берлін.

Також нещодавно стало відомо, що у столиці Японії Токіо 19 лютого пройде конференція, присвячена відновленню економіки України, у якій візьмуть участь понад 30 українських компаній. Раніше конференції проходили у Лондоні та Римі.