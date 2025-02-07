Єрмак обговорив із Келлогом його візит в Україну

"Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир - пріоритет для України", - написав Єрмак.

Він розповів, що вони з Келлогом також говорили про ситуацію на фронті та про безпеку цивільного населення України.

А також про майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.

Візит Келлога до Києва

Нещодавно РБК-Україна стало відомо, що спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог планує приїхати в Україну 20 лютого. Перед тим він відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого.

Сам же Келлог заявляв, що планує обговорити із союзниками на конференції питання завершення війни в Україні. Низка ЗМІ почала повідомляти, що Келлог, ймовірно, під час візиту на конференцію, може представити план адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні. Однак в інтерв'ю Newmax Келлог спростував цю інформацію.

Також посол України у США Оксана Маркарова заявила, що українська сторона провела зустріч з Келлогом. Сторони провели "ґрунтовну дискусію".