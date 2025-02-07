Між українською стороною і спецпредставником Трампа по Україні відбулася перша зустріч

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що українська сторона провела зустріч зі спецпредставником Трампа з питань російсько-української війни Кітом Келлогом. Сторони провели "ґрунтовну дискусію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського посла.

"Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого. Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами - очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Денисом Сєніком", - йдеться у повідомленні.

За словами Маркарової, це буде не перша їх зустріч, але перша з моменту, коли генерал Кіт Келлог офіційно був призначений на посаду спецпредставника. Призначення відбулося у понеділок, 3 лютого.

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна в Офісі президента, спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог планує приїхати в Україну 20 лютого. Його візит має бути після Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого.

Зазначимо, що днями Келлог анонсував, що має намір обговорити із союзниками на конференції питання завершення війни в Україні.

Bloomberg із посиланням на джерела писало, що спецпредставник Трампа може під час цієї зустрічі представити план адміністрації Білого дому щодо завершення російсько-української війни. Однак в інтерв'ю Newmax Келлог спростував цю інформацію.

Також в інтерв'ю Fox News він заявив, що в адміністрації Трампа вважають, що при врегулюванні війни в Україні потрібно зрозуміти позицію всіх сторін. І вже після цього можна працювати над поступками.

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