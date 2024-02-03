Єрмак обговорив з головою ОБСЄ імплементацію Формули миру Зеленського

Під час зустрічі Єрмак подякував Мальті за активну підтримку кроків, спрямованих на імплементацію Формули миру президента Володимира Зеленського. Він високо оцінив третю зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації принципів відновлення миру в Україні, яка відбулася на Мальті наприкінці жовтня 2023 року.

На переконання керівника Офісу глави держави, зустріч, в якій узяли участь представники 66 держав і міжнародних організацій, була не лише результативною, а й сприяла подальшому зростанню кількості країн, що висловили готовність долучитися до роботи над Формулою миру.

Також Єрмак подякував Боргу та всій Мальті за підтримку початку роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що головування Мальти в ОБСЄ сприятиме активізації процесу повернення українських дітей, незаконно депортованих до Росії.

Андрій Єрмак висловив сподівання на подальшу плідну взаємодію двох держав та участь Мальти у Глобальному саміті миру.

Візит голови ОБСЄ в Україну

У п'ятницю, 2 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Ієн Борг.

Він анонсував свій візит ще минулого тижня. Тоді Борг наголошував, що поїздка має продемонструвати "непохитну підтримку". І обіцяв, що під час головування він вимагатиме безумовний та негайний вихід Росії з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Коаліція за повернення українських дітей

Україна і Канада 2 лютого запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Роботу запустив Андрій Єрмак разом із главою МЗС Канади Мелані Жолі. На засіданні у Києві вони представили рамковий документ їхньої діяльності.

Президент України Володимир Зеленський також обговорив з головою ОБСЄ Ієном Боргом нову коаліцію за повернення українських дітей.

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