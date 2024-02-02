Україна і Канада запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей
Україна і Канада сьогодні, 2 лютого, запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
За його словами, роботу коаліції він запустив разом із главою МЗС Канади Мелані Жолі.
Також вони представили рамковий документ їхньої діяльності на засіданні в Києві.
Фото: Старт роботи коаліції (twitter.com/AndriyYermak)
Він подякував Канаді та Мелані Жолі за лідерство у створенні міжнародної коаліції.
Єрмак також підкреслив, що повернення депортованих Росією українських дітей є однією з основою плану президента Володимира Зеленського.
Депортація дітей
З початку повномасштабного вторгнення окупанти на постійній основі депортують українських дітей до Криму, Білорусі або ж віддалених районів Росії. Це стало приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.
Як розповідав раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.
Також сьогодні Зеленський обговорив з новим головою ОБСЄ Ієном Боргом повернення депортованих українських дітей.
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