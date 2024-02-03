Ермак обсудил с председателем ОБСЕ имплементацию формулы мира Зеленского

В ходе встречи Ермак поблагодарил Мальту за активную поддержку шагов, направленных на имплементацию формулы мира президента Владимира Зеленского. Он высоко оценил третью встречу советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по реализации принципов восстановления мира в Украине, которая состоялась на Мальте в конце октября 2023 года.

По мнению руководителя Офиса главы государства, встреча, в которой приняли участие представители 66 государств и международных организаций, была не только результативной, но и способствовала дальнейшему росту количества стран, выразивших готовность присоединиться к работе над формулой мира.

Также Ермак поблагодарил Борга и всю Мальту за поддержку начала работы Международной коалиции за возвращение украинских детей. Руководитель Офиса Президента выразил надежду, что председательство Мальты в ОБСЕ будет способствовать активизации процесса возвращения украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Андрей Ермак выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие двух государств и участие Мальты в Глобальном саммите мира.

Визит председателя ОБСЕ в Украину

В пятницу, 2 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл председатель ОБСЕ Иен Борг.

Он анонсировал свой визит еще на прошлой неделе. Тогда Борг подчеркивал, что поездка должна продемонстрировать "непоколебимую поддержку". И обещал, что во время председательства он будет требовать безусловный и немедленный выход России со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Коалиция за возвращение украинских детей

Украина и Канада 2 февраля запустили работу международной коалиции по возвращению украинских детей. Работу запустил Андрей Ермак вместе с главой МИД Канады Мелани Жоли. На заседании в Киеве они представили рамочный документ их деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский также обсудил с главой ОБСЕ Иеном Боргом новую коалицию по возвращению украинских детей.

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