UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак про нові атаки Росії: боягузи не можуть зламати націю сильних людей

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Масованими обстрілами українських міст та об'єктів критичної інфраструктури терористи з Росії думають, що можуть зламати українців. Але націю сильних людей цим не зламати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Терористи з РФ продовжують наївні спроби нас зламати й залякати. Вони думають, що досягнуть мети заморозити українців, залишити нас без світла і тепла. Наївно, бо невдахи і боягузи не можуть зламати націю сильних людей", - написав Єрмак.

Він також переконаний, що рано чи пізно Росії доведеться платити за все. Як показує історія, у подвійному чи навіть потрійному розмірі.

"78 років тому дехто також намагався діяти за схожим сценарієм - це була агонія, така сама, як зараз в Росії. Що було далі - всі пам‘ятають. Що буде далі з РФ - вже зрозуміло теж", - резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали ударів по Києву 18 жовтня вранці.

Пізніше у ДПЕК уточнили, що під час обстрілів енергетичних об'єктів України поранення отримали сім співробітників компанії. Один з них помер у автомобілі швидкої допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України