Єрмак про нові атаки Росії: боягузи не можуть зламати націю сильних людей

Масованими обстрілами українських міст та об'єктів критичної інфраструктури терористи з Росії думають, що можуть зламати українців. Але націю сильних людей цим не зламати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Терористи з РФ продовжують наївні спроби нас зламати й залякати. Вони думають, що досягнуть мети заморозити українців, залишити нас без світла і тепла. Наївно, бо невдахи і боягузи не можуть зламати націю сильних людей", - написав Єрмак.

Він також переконаний, що рано чи пізно Росії доведеться платити за все. Як показує історія, у подвійному чи навіть потрійному розмірі.

"78 років тому дехто також намагався діяти за схожим сценарієм - це була агонія, така сама, як зараз в Росії. Що було далі - всі пам‘ятають. Що буде далі з РФ - вже зрозуміло теж", - резюмував керівник ОП.