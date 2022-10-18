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Ермак о новых атаках России: трусы не могут сломать нацию сильных людей

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Массированными обстрелами украинских городов и объектов критической инфраструктуры террористы из России полагают, что могут сломать украинцев. Но нацию сильных людей этим не сломить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Террористы из РФ продолжают наивные попытки нас сломать и запугать. Они думают, что добьются цели заморозить украинцев, оставить нас без света и тепла. Наивно, потому что неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей", - написал Ермак.

Он также уверен, что рано или поздно России придется платить за все. Как показывает история, в двойном или даже тройном размере.

"78 лет назад некоторые также пытались действовать по схожему сценарию - это была агония, такая же, как сейчас в России. Что было дальше - все помнят. Что будет дальше с РФ - уже понятно тоже", - резюмировал руководитель ОП.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удары по Киеву утром 18 октября.

Позже в ГТЭК уточнили, что во время обстрелов энергетических объектов Украины ранения получили семь сотрудников компании. Один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

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Андрей ЕрмакВторжение России в Украину