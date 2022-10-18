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Єрмак про нові атаки Росії: боягузи не можуть зламати націю сильних людей

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Вівторок 18 жовтня 2022 13:29
Єрмак про нові атаки Росії: боягузи не можуть зламати націю сильних людей Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Масованими обстрілами українських міст та об'єктів критичної інфраструктури терористи з Росії думають, що можуть зламати українців. Але націю сильних людей цим не зламати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Терористи з РФ продовжують наївні спроби нас зламати й залякати. Вони думають, що досягнуть мети заморозити українців, залишити нас без світла і тепла. Наївно, бо невдахи і боягузи не можуть зламати націю сильних людей", - написав Єрмак.

Він також переконаний, що рано чи пізно Росії доведеться платити за все. Як показує історія, у подвійному чи навіть потрійному розмірі.

"78 років тому дехто також намагався діяти за схожим сценарієм - це була агонія, така сама, як зараз в Росії. Що було далі - всі пам‘ятають. Що буде далі з РФ - вже зрозуміло теж", - резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали ударів по Києву 18 жовтня вранці.

Пізніше у ДПЕК уточнили, що під час обстрілів енергетичних об'єктів України поранення отримали сім співробітників компанії. Один з них помер у автомобілі швидкої допомоги.

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