Ермак о новых атаках России: трусы не могут сломать нацию сильных людей

Массированными обстрелами украинских городов и объектов критической инфраструктуры террористы из России полагают, что могут сломать украинцев. Но нацию сильных людей этим не сломить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Террористы из РФ продолжают наивные попытки нас сломать и запугать. Они думают, что добьются цели заморозить украинцев, оставить нас без света и тепла. Наивно, потому что неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей", - написал Ермак.

Он также уверен, что рано или поздно России придется платить за все. Как показывает история, в двойном или даже тройном размере.

"78 лет назад некоторые также пытались действовать по схожему сценарию - это была агония, такая же, как сейчас в России. Что было дальше - все помнят. Что будет дальше с РФ - уже понятно тоже", - резюмировал руководитель ОП.