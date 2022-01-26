Ермак о нормандской встрече в Париже: это сигнал готовности к мирному урегулированию

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже прибыл на нормандскую встречу политических советников, которая сегодня пройдет в Париже. По его словам, разблокирование этого формата является сигналом готовности сторон к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

"Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Наконец-то удалось разблокировать этот формат - и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины", - отметил он.

Напомним, накануне в немецкой прессе появилась информация о том¸ что в Париже якобы будет обсуждаться возможность прямых переговоров Киева с представителями оккупационных властей на Донбассе, но Ермак в комментарии РБК-Украина опроверг это.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смотрит "сквозь розовые очки" на возможность встречи в нормандском формате на уровне лидеров.