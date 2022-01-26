Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це сигнал готовності до мирного врегулювання

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вже прибув на нормандську зустріч політичних радників, яка сьогодні пройде в Парижі. За його словами, розблокування цього формату є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.

"Прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів нормандського формату. Нарешті вдалося розблокувати цей формат - і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюся на конструктивний діалог в інтересах України", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні в німецькій пресі з'явилася інформація про те що в Парижі нібито буде обговорюватися можливість прямих переговорів Києва з представниками окупаційної влади на Донбасі, але Єрмак у коментарі РБК-Україна спростував це.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що не дивиться "крізь рожеві окуляри" на можливість зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів.