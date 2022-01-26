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Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет

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Киев, Среда 26 января 2022 01:52
Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами. Накануне в немецкой прессе появилась информация о якобы присутствии такого вопроса на повестке дня переговоров "нормандских советников" в Париже.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который будет представлять украинскую сторону на переговорах в Париже.

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", - заявил он.

Как рассказал Ермак, в настоящее время конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет. Украинская сторона, по его словам, планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем", - добавил глава ОП.

Он отметил, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

"Любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Ермак добавил, что в последние дни от немецких политиков звучали очень противоречивые заявления, которым уже дало соответствующую оценку украинское Министерство иностранных дел Украины.

Что этому предшествовало

В украинской версии издания Deutsche Welle появилась информация от источников немецкого агентства dpa, о том, что на переговорах советников "нормандской четверки" в Париже якобы хотят согласовать дату прямых переговоров украинских властей с боевиками на Донбассе. Такую информацию dpa якобы получило от источников в Елисейском дворце.

Напомним, ранее Ермак заявлял, что встреча политических советников "нормандской четверки" станет мощным сигналом о том, что наконец-то этот формат удалось разблокировать.

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Андрей Ермак Нормандский формат Боевики на Донбассе
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