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Єрмак назвав завдання № 1 по санкціях проти Росії

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі одним із головних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Їх портфель закордонних замовлень становить 200 млрд доларів. Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", - написав він.

Голова Офісу президента нагадав, що ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака Україна пропонувала детальний план цих санкцій.

"Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортний виторг", - констатував він.

Нагадаємо, що ще в кінці серпня президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЄС необхідно ввести санкції проти "Росатома" у відповідь на ядерний шантаж Росії.

А за думкою секретаря РНБО Олексія Данілова, головним лобістом і ідеологом російських ударів по енергетичній інфраструктурі являється заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, який раніше працював у "Росатомі".

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