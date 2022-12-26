Єрмак назвав завдання № 1 по санкціях проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Їх портфель закордонних замовлень становить 200 млрд доларів. Так не може бути. Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатома" стали реальністю", - написав він.

Голова Офісу президента нагадав, що ще в листопаді в рамках санкційної групи Макфола-Єрмака Україна пропонувала детальний план цих санкцій.

"Росія ж продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортний виторг", - констатував він.